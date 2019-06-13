Энергетика

ОПЕК изменила прогноз спроса на нефтьREGNUM 14:37

Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
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Добыча ОПЕК достигла минимума за девять лет

Ведомости09:05

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ТАСС07:24

ОПЕК ухудшил оценку роста мирового спроса на нефть

Росбалт08:06

По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

Реальное время07:27

Страны ОПЕК в мае выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

Интерфакс07:00

ОПЕК сократила добычу и снизила прогноз роста спроса на нефть

Вести.Финанс08:07

ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году

Rambler News Service06:41
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Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах брата

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Экономика

Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.
Обновлено в 14:01
Общество

Отец подполковника ФСБ Медоева отрицает связь сына с преследованием журналиста Голунова

Игорь Медоев, отец подполковника Марата Медоева, которого «Проект» назвал предполагаемым заказчиком дела Ивана Голунова, сказал, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста.
Обновлено в 13:26
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Экономика

В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций

Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено в 14:23
Авто

АвтоВАЗ сообщил сроки появления новой Lada 4x4

В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Россиянка умерла после диабетической комы на Бали

По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:33
Политика

Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на выборах

Обновлено в 11:21
Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Экономика

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Хоккей

Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Здоровье

Игорь Руденя встретился с главными врачами Тверской области

13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области.
Обновлено в 08:02
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем наряде

Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова

Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:01
Политика

Турция обвинила США в разглашении письма по С-400

Анкара обвинила американцев в разглашении содержания письма, которое и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан адресовал турецкому министру обороны Хулуси Акару.
Обновлено в 12:50
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
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