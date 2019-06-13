Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС 07:24

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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ОПЕК сократила добычу, снизила прогноз роста спроса на нефть

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ПРАЙМ06:46

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ТАСС07:24

ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году

Rambler News Service06:41
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Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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