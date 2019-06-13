Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС 07:24
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Service06:41
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