Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС 07:24

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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ОПЕК сократила добычу, снизила прогноз роста спроса на нефть

Вести.Финанс08:07

ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году

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ОПЕК в мае перевыполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 42%

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ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

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ОПЕК ухудшил оценку роста мирового спроса на нефть

Росбалт08:06
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Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
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Уголовное дело журналиста Голунова прекращено Глава МВД РФ Владимир Колокольцев во вторник объявил, что уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, прекращено в связи с недостаточностью улик.
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Обновлено в 06:37
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos снова продемонстрировали на видео

Автомобильная компания Kia продемонстрировала видео с кроссовером Seltos. Презентация новой модели запланирована на 26 июня.
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Названы продукты, от которых портится кожа

Названы продукты, от которых портится кожа. То, что мы едим, отражается на нашем лице, предупреждают медики.
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Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
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Сын бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого Дмитрий призвал покидать Россию.
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Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

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Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

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Обновлено вчера в 11:30
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В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

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Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Кино

Disney выпустит новую версию мультсериала «Чип и Дейл»

Американская студия Disney перезапустит популярный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Компания запланировала выпустить 39 эпизодов.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

В Якутске четыре выпускника получили на ЕГЭ по математике 100 баллов

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Авто

Назвали сроки появления новой Lada 4x4

Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
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Происшествия

Смертный приговор привели в исполнение в Белоруссии

На сайте «Весны» указывается, что «приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова».
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Происшествия

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Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
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В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев во время рассмотрения апелляции по приговору по делу о драках в центре Москвы заявил, что не хочет уже ничего просить у суда.
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Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
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В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
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Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
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