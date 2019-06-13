ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 16:32

Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Экономика Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Шоу-бизнес 2-летняя дочка Полины Гагариной «сменила» фамилию Дмитрий Исхаков недавно рассказал, что у Мии, которой в апреле исполнилось два года, резко испортился характер.

Политика Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество Dagens Nyheter (Швеция): четыре вопроса, которые помогут вам найти смысл жизни (Dagens Nyheter) Как найти икигай Джазовый музыкант Тим Тамаширо был ведущим национальной радиопередачи в Канаде, когда начал интересоваться японским понятием "икигай", которое приблизительно можно перевести как "смысл жизни".

Общество Женщины Швейцарии устроили массовый протест против неравенства Жительниц страны не устраивает неравенство в оплате труда, они выступают также против домашнего насилия и низкого представительства прекрасного пола в органах власти.

Происшествия Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.

Кино Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов» Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.

Происшествия Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Общество В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.

Армия и оружие В России испытали подводного робота «Клавесин» Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" в 2018 году провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ", они подтвердили заложенные в изделие конструкторские решения, сообщается в годовом отчете предприятия.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Происшествия Мантуров прокомментировал отчет МАК о трагедии в Шереметьеве Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, комментируя предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расследовании катастрофы 5 мая.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Общество Больше двух вагонов не рубить: «лесную мафию» подводят под «уголовку» Лесоматериалы предлагается отнести к стратегически важным товарам и ресурсам, для которых крупным размером признается стоимость начиная со 100 тысяч рублей.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Политика Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.