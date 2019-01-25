Энергетика
ОПЕК следит за ситуацией в Венесуэле с большим беспокойствомРИА Новости вчера в 10:53
ОПЕК следит за ситуацией в Венесуэле, которая входит в организацию, с большим беспокойством, но пока выводы о влиянии событий в этой стране на мировой рынок нефти делать преждевременно, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Политика
Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда
Сенатор Алексей Пушков считает, что у немецких СМИ нет права делать замечания России по поводу того, как она отмечает 75-летие снятия блокады Ленинграда.
Обновлено в 03:43
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На акцию в Париже полицейские приехали на броневиках
Обновлено в 04:50
Происшествия
Арестован свидетель по делу Никиты Белых
Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель.
Обновлено в 05:03
Общество
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".
Обновлено в 01:43
Космос
Роскосмос и РАН разрабатывают нацпроект по защите Земли от астероидов
В госкорпорации Роскосмос вместе с РАН принялись за разработку национального проекта, нацеленного на защиту планеты от различных космических объектов.
Обновлено в 03:35
Спорт
Софья Самодурова: Немного неудобно, что обыграла Загитову
Российская фигуристка, 16-летняя Софья Самодурова в свой дебютный сезон на взрослом уровне завоевала "золото" на чемпионате Европы, причем обыграла на минском льду прошлогоднюю победительницу и фаворитку турнира Алину Загитову.
Обновлено в 04:56
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Подмосковье из-за сильного снегопада столкнулись 16 машин
Сразу шестнадцать машин столкнулись на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Московской области из-за сильного снегопада, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Полицейские во Внуково сняли с рейса в Канкун двух авиадебоширов
По данным следствия, граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Обновлено в 05:30
Авто
В России назвали самые ожидаемые автомобили 2019 года
Оказалось, что большинство россиян ожидает появления на отечественном рынке кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Более десяти человек пострадали от смерча в аэропорту Антальи
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате смерча в аэропорту турецкой Антальи, заявил губернатор провинции Мюнир Каралоглу.
Обновлено в 04:49
Авто
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тысяч долларов
Заявленный пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 1 210 км. Стоит отметить, что стоимость нового Lamborghini Urus начинается от 200 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 10:30
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище почтили память погибших в блокаду Ленинграда.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Фильм «Движение вверх» стал триумфатором премии «Золотой орел»
За роль в картине "Лёд" лучшей актрисой 2018 года, по версии Национальной кинематографической премии "Золотой орел", стала Аглая Тарасова.
Обновлено вчера в 17:25
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
В Минприроды назвали регионы с самым грязным воздухом
Обновлено в 05:53
Космос
Зонд NASA сделал четкое фото самого далекого из известных астероидов
Космическое тело, известное под неофициальным названием Ultima Thule, является самым далеким от Солнца объектом, когда-либо посещенным аппаратом с Земли.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Попов прокомментировал инцидент со Скабеевой в ПАСЕ
Обновлено в 04:56
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Чубайсу вручили «Золотую маску»
"Золотую маску" без гравировки передали в дар главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на аукционе во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:17
Гаджеты
Новые iPhone могут оснастить датчиками утечки газа
Компания Apple зарегистрировала патент на датчики утечки токсичных газов. Теперь ими могут оснастить новые модели смартфонов компании.
Обновлено в 03:14
Политика
Названа причина переброски российских наемников в Венесуэлу
Заговор против венесуэльского президента Николаса Мадуро готовился заранее, и потому туда были переброшены российские наемники.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
WSJ узнала о секретном плане США по поддержке смены власти в Венесуэле
Пенс позвонил Гуайдо и пообещал, что США поддержат его, если тот объявит себя президентом страны вместо Николаса Мадуро.
Обновлено в 04:35
Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.
Обновлено в 00:44
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Автоэксперты назвали ТОП-5 самых беспроблемных иномарок на рынке РФ
Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 беспроблемных автомобилей российского авторынка.
Обновлено в 02:55