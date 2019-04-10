Энергетика

ОПЕК скорректировала оценку роста мирового спроса на нефтьВестник Кавказа 07:47

Оценка роста уменьшена на 30 тыс баррелей в сутки. Таким образом, мировой спрос на нефть в этом году может увеличиться на 1,21 млн б/с - до 99,91 млн б/с . Во втором половине 2019 года спрос может достигнуть 100 тыс б/с, пишет "Интерфакс".
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