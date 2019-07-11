Энергетика
ОПЕК прогнозирует рост добычи углеводородов в России в 2020 годуNews.ru вчера в 07:39
Добыча жидких углеводородов в России вырастет в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Такие данные следуют из июльского доклада ОПЕК. Организация ухудшила прогноз по добыче нефти в России на 2019 год в связи с продлением сделки ОПЕК+ на 9 месяцев с 11,53 до 11,39 млн баррелей в сутки.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 07:10
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:24, Вашингтон
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Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
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Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
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По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.
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