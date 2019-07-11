Добыча жидких углеводородов в России вырастет в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Такие данные следуют из июльского доклада ОПЕК. Организация ухудшила прогноз по добыче нефти в России на 2019 год в связи с продлением сделки ОПЕК+ на 9 месяцев с 11,53 до 11,39 млн баррелей в сутки.

ОПЕК прогнозирует рост добычи углеводородов в России в 2020 году

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