Энергетика

ОПЕК прогнозирует рост добычи углеводородов в России в 2020 годуNews.ru вчера в 07:39

Добыча жидких углеводородов в России вырастет в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Такие данные следуют из июльского доклада ОПЕК. Организация ухудшила прогноз по добыче нефти в России на 2019 год в связи с продлением сделки ОПЕК+ на 9 месяцев с 11,53 до 11,39 млн баррелей в сутки.
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ОПЕК уступает долю

Коммерсантъвчера в 18:31

ОПЕК ожидает увеличение разрыва между ростом спроса и избытком предложения на рынке нефти

ТАССвчера в 12:16

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2020 году

ПРАЙМвчера в 07:15

ОПЕК прогнозирует рост добычи углеводородов в России в 2020 году

News.ruвчера в 07:39

В ОПЕК спрогнозировали рост глобального спроса на нефть

Московский Комсомолецвчера в 07:24

ОПЕК: Спрос на нефть в 2020 году превысит «знаковый» уровень

Росбалтвчера в 07:55

ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 07:10
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:24, Вашингтон
Политика

В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Музыка

Ed Sheeran выпустил альбом «No.6 Collaborations Project»

Обновлено в 07:46
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Футбол

«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»

«Спартак» показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Обновлено в 06:13
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку

Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Москве горит здание архива литературы и искусства

Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Кино

Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»

Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Экономика

ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»

Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Футбол

Мишаткин возглавил молодежную команду «Локомотива»

Максим Мишаткин назначен главным тренером молодежной команды «Локомотива». Специалист долгое время работал в Академии клуба.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года

"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:17
Авто

Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Петербурге госпитализировали покусанную матерью девочку

В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмилетнюю девочку со следами укусов.
Обновлено в 07:08
Политика

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Общество

Самый старый в мире автограф христианина находится в Базеле

Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображались как люди, удалившиеся от мира, которым угрожали гонениями.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул

В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Политика

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика

В Кремле оценили поправку США о санкциях против госдолга России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных

По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Гидрографический катер «Александр Евланов» вошел в состав сил Балтийского флота

Большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов" пополнил состав судов гидрографической службы Балтийского флота.
Обновлено в 06:02
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