Энергетика
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и в 2019 годах
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и в 2019 годахТАСС08:13
ОПЕК пересмотрела прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах на фоне установления Россией в октябре нового постсоветского рекорда производства - 11,61 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского отчета организации.
ТАСС08:13
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Энергетика
«Газпром нефть» ныряет в Красное море
«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила примерно 340 долларов.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
NCOC до октября 2019 г представит план освоения месторождения
Акционеры Северо-Каспийского проекта (оператором является консорциум NCOC) представят Казахстану план освоения каспийского нефтяного месторождения Каламкас-море до четвертого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено в 12:41
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Добыча нефти в Югре сократилась на 0,8 млн тонн
По итогам ноября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре добыто более 19,5 млн т нефти, что на 0,8 млн т меньше, чем в прошлом месяце, сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.
Обновлено в 08:14
Энергетика
Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины
В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС -топ-менеджер «Энергоатома»
Новый "Энергетический баланс" с увеличением на 700 миллионов киловатт-часов, предложенный министерством энергетики и угольной промышленности Украины, ухудшит безопасность эксплуатации АЭС и повысит риск аварий на них, заявила директор по инвестициям и перспективного развития национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.
Обновлено в 14:27