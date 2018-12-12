Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК. Средняя добыча нефти в России по итогам текущего года может составить 11,33 млн барр./сутки, считают в ОПЕК.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге «Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие «Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

Энергетика Энергетика В Казахстане подписано соглашение об освоении месторождения на Каспии Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, сообщили 12 декабря в пресс-службе министерства.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря "Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.

Энергетика Энергетика Насколько в Набережных Челнах подскочит в цене топливо в 2019 году Как говорит начальник коммерческого отдела ООО «ТАИФ-НК АЗС» Константин Хомарчук, сейчас прогнозировать насколько вырастут цены сложно.

Энергетика Энергетика Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила примерно 340 долларов.

Энергетика Энергетика Американские нефтяники обманули Трампа Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.

Энергетика Энергетика «Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.

Энергетика Энергетика Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.

Энергетика Энергетика С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.

Энергетика Энергетика Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ» Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.

Энергетика Энергетика Рынок верит в улучшение торговых отношений США и КНР Поводом для роста, видимо, послужило сообщение о том, что высокопоставленные чиновники США и Китая обсудили по телефону перспективы переговоров по торговле.

Энергетика Энергетика В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.

Энергетика Энергетика Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.