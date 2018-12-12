Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РоссииРБК10:26
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК. Средняя добыча нефти в России по итогам текущего года может составить 11,33 млн барр./сутки, считают в ОПЕК.
РБК10:26
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено в 10:05
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:02
Энергетика
В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ
Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено в 05:43
Энергетика
В Мурманской области изменились цены на бензин
АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Волгоградцы с 1 января 2019 года начнут больше платить за газ
В 2018 году волгоградцы, использующие газовую плиту и центральное горячее водоснабжение, платят при приготовлении пищи за голубое топливо 8 823,50 рубля за 1000 м3.
Обновлено в 01:43
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
NCOC до октября 2019 г представит план освоения месторождения
Акционеры Северо-Каспийского проекта (оператором является консорциум NCOC) представят Казахстану план освоения каспийского нефтяного месторождения Каламкас-море до четвертого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено в 12:41
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 03:00
Энергетика
«Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе»: эксперт возмутился прибылью «Нафтогаза Украины»
Эксперт отметил, что прибыль «Нафтогаза Украины» больше размера субсидий. По его мнению, кто-то хорошо зарабатывает на дорожающем газе.
Обновлено в 20:30