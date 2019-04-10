Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ на 50 тыс. баррелей в суткиИнфорос вчера в 08:30
В очередном прогнозе ОПЕК повышен прогноз среднегодовой добычи нефти и конденсата в России в 2019 году. Теперь он предсказывается на уровне 11,54 млн баррелей в сутки, т.е. на 50 тыс. баррелей выше, чем ранее.
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Добыча нефти Венесуэлы на фоне санкций США упала в марте почти на треть
Rambler News Serviceвчера в 07:11
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на 2019 год до 1,21 млн баррелей в сутки
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