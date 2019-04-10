Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ на 50 тыс. баррелей в суткиИнфорос 08:30
В очередном прогнозе ОПЕК повышен прогноз среднегодовой добычи нефти и конденсата в России в 2019 году. Теперь он предсказывается на уровне 11,54 млн баррелей в сутки, т.е. на 50 тыс. баррелей выше, чем ранее.
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Если год назад она была равна 75%, то теперь, в 1 квартале, уменьшилась до 74,1%. А в марте этот показатель и вовсе составил 73,8%. Вместе с тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке отмечено увеличение доли продаж автомобилей отечественных брендов.Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».
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Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным
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Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
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В администрации Дербентского района проходят обыски
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Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
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Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 12:36
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По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
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Происшествия
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Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
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Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
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Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высоко оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
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Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
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Бюджет поселения в 2019 году составляет всего 28 млн руб. По решению Арбитражного суда Краснодарского края, администрация Черноморского поселения Северского района должна ПАО "ТНС энерго Кубань" 139,7 млн руб. за потери в сетях с июня 2015 года по июль 2017 года, документ опубликован на ресурсе "СПАРК-Интерфакс".
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Кальян, как утверждают эксперты, может стать причиной ряда инфекционных заболеваний.
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Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
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