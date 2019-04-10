Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ на 50 тыс. баррелей в суткиИнфорос 08:30
В очередном прогнозе ОПЕК повышен прогноз среднегодовой добычи нефти и конденсата в России в 2019 году. Теперь он предсказывается на уровне 11,54 млн баррелей в сутки, т.е. на 50 тыс. баррелей выше, чем ранее.
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
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Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 05:41
Технологии
Платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» состоялась на петербургских Адмиралтейских верфях 10 апреля.
Обновлено в 05:09
Наука
В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками
В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
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Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Политика
В Петербурге введут туристический сбор
Владимир Путин одобрил введение сбора с туристов. Размер сбора составит сто рублей в сутки. Взимать деньги с туристов будут гостиницы.
Обновлено в 09:05
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество
Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой
Обновлено в 06:52
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика
Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным
Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:46
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей
На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют сильные осадки по всему северу России
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» предупредил о сильных осадках в виде мокрого снега и метелей на всём севере России на этой неделе.
Обновлено в 06:45
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Космос
Астрономы получили первую фотографию «тени» черной дыры
Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.
Обновлено в 09:11