Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Энергетика Энергетика Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году «Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.

Энергетика Энергетика Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20 Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.

Энергетика Энергетика Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Энергетика Энергетика Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Энергетика Энергетика Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.

Энергетика Энергетика Ростовскую область сделают лидером по использованию газа Ростовская область может стать лидером в России по использованию самого дешевого и экологически безопасного вида топлива — природного газа.

Энергетика Энергетика Минэнерго заявило о восстановлении прибыли АЗС Автозаправочные станции в России вновь получают выгоду от продаж топлива, из-за того что снизились цены на нефть.

Энергетика Энергетика «Сила Сибири» определит дальнейшее развитие газификации в Якутии Дальнейшее развитие газификации в Якутии республика связывает с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», подчеркнул глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Энергетика Энергетика Путин считает справедливой цену на нефть в $60 Цена на нефть в 60 долларов - абсолютно приемлемая величина, которая устроит Россию.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража «Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы на раскрытие деталей процесса в Стокгольме, НАК «Нафтогаз Украины» впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа», — говорится в сообщении.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.