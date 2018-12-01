Энергетика
Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Российская газетавчера в 05:00
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Секретариат ОПЕК рекомендовал странам-экспортерам нефти сократить добычу
Комсомольская правдавчера в 03:27
Секретариат ОПЕК рекомендовал снизить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки
Московский Комсомолец30 ноября в 20:10
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика
Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 00:34
Энергетика
Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ
Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Энергетика
Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды
На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Ростовскую область сделают лидером по использованию газа
Ростовская область может стать лидером в России по использованию самого дешевого и экологически безопасного вида топлива — природного газа.
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика
Минэнерго заявило о восстановлении прибыли АЗС
Автозаправочные станции в России вновь получают выгоду от продаж топлива, из-за того что снизились цены на нефть.
Обновлено 30 ноября в 02:43
Энергетика
«Сила Сибири» определит дальнейшее развитие газификации в Якутии
Дальнейшее развитие газификации в Якутии республика связывает с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», подчеркнул глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге.
Обновлено 30 ноября в 19:42
Энергетика
Путин считает справедливой цену на нефть в $60
Цена на нефть в 60 долларов - абсолютно приемлемая величина, которая устроит Россию.
Обновлено 29 ноября в 20:27
Энергетика
«Нафтогаз» опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража
«Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы на раскрытие деталей процесса в Стокгольме, НАК «Нафтогаз Украины» впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа», — говорится в сообщении.
Обновлено 29 ноября в 14:24
Энергетика
«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти
Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено 29 ноября в 21:57
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 04:36
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено 29 ноября в 11:14
Энергетика
Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta
Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17