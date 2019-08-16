Энергетика
ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ 09:47
Ухудшение спроса организация связана с более слабым, чем ожидалось ранее, спросом на нефть в ряде стран Азии, Америки и Ближнего Востока в первом полугодии 2019 года. Месяцем ранее ОПЕК уже понижала рост мирового спроса на 70 тыс. баррелей в сутки, сократив его до 1,14 млн баррелей в сутки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено вчера в 16:59
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Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
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Трамп мечтает купить Гренландию
Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и адвокатами возможность покупки самого крупного в мире острова у Дании.
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Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях
Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.
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Названа самая канцерогенная бытовая вещь
Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.
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Обновлено в 10:22
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Волгоград вошел в топ-15 по востребованности городов для проживания
Волгоград среди 23 городов расположился на 15 месте. Эксперты отмечают, что за год спрос россиян на покупку квартир значительно вырос.
Обновлено в 05:26