Энергетика

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ 09:47

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации. При этом прогноз на 2020 год сохранился на уровне 1,14 млн баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК выполнили Венское соглашение в июле на 144%

Газета.Ru07:37

Прогноз ОПЕК по увеличению спроса на нефть в мире ухудшился

News.ru09:43

ОПЕК ухудшил прогноз роста мирового спроса на нефть

Росбалт07:53

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть

Коммерсантъ09:47

Страны ОПЕК в июле выполнили Венское соглашение на 144%

ТАСС07:22

Страны ОПЕК в июле исполнили соглашение ОПЕК+ на 145%

Финмаркет07:38

ОПЕК ожидает роста добычи нефти в России в 2019 году

Rambler News Service07:20
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Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Обновлено в 08:58
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:51
Общество

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу

Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Второй обыск за неделю начался в «Правовой инициативе»

Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич сказала "Интерфаксу", что в около 9:30 утра в пятницу сотрудники московского офиса получили сообщение от адвоката Магомеда Барахоева о том, что в офис организации в Назрани пришла полиция, и "это обыск".
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Футбол

Стало известно, от какой зарплаты в «Манчестер Сити» отказался Магуайр

Защитник Гарри Магуайр, который перешёл из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед», отказался от ещё более выгодного в финансовом плане предложения «Манчестер Сити» ради перехода в стан манкунианцев.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки

Обновлено вчера в 22:13
Политика

Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине

Как рассказал в пятницу, 16 августа, помощник российского президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров главы государств намерены обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, в том числе в рамках «Нормандской четверки».
Обновлено в 09:39
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Политика

В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров

Обновлено в 07:58
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Будут ли восстанавливать севший на кукурузное поле самолет Airbus А321?

В компании «Уральские авиалинии» сообщили, что Airbus A321, совершивший сегодня экстренную посадку посреди поля почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь, восстанавливать не будут.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Челси» хочет получить от «Ромы» за Дзаппакосту 25 миллионов евро

Как сообщает Goal.com, лондонский клуб рассчитывает получить от Ромы за переход 27-летнего итальянца порядка 25 миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Космос

Космоплан Dream Chaser запустят на ракете Vulcan

Американская компания Sierra Nevada Corporation объявила, что будет запускать грузовой космоплан Dream Chaser на ракете Vulcan.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Собчак перевоплотилась в балерину

На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Политика

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «all inclusive»

Обновлено в 00:31
Театры

Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено в 09:21
Происшествия

Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»

Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Обновлено в 05:36
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой

Певица Наташа Королева заявила, что они с мужем Сергеем Глушко готовы стать бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 10:59
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