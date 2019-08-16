Энергетика
ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ 09:47
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации. При этом прогноз на 2020 год сохранился на уровне 1,14 млн баррелей в сутки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Второй обыск за неделю начался в «Правовой инициативе»
Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич сказала "Интерфаксу", что в около 9:30 утра в пятницу сотрудники московского офиса получили сообщение от адвоката Магомеда Барахоева о том, что в офис организации в Назрани пришла полиция, и "это обыск".
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Футбол
Стало известно, от какой зарплаты в «Манчестер Сити» отказался Магуайр
Защитник Гарри Магуайр, который перешёл из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед», отказался от ещё более выгодного в финансовом плане предложения «Манчестер Сити» ради перехода в стан манкунианцев.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине
Как рассказал в пятницу, 16 августа, помощник российского президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров главы государств намерены обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, в том числе в рамках «Нормандской четверки».
Обновлено в 09:39
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Будут ли восстанавливать севший на кукурузное поле самолет Airbus А321?
В компании «Уральские авиалинии» сообщили, что Airbus A321, совершивший сегодня экстренную посадку посреди поля почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь, восстанавливать не будут.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Челси» хочет получить от «Ромы» за Дзаппакосту 25 миллионов евро
Как сообщает Goal.com, лондонский клуб рассчитывает получить от Ромы за переход 27-летнего итальянца порядка 25 миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят на ракете Vulcan
Американская компания Sierra Nevada Corporation объявила, что будет запускать грузовой космоплан Dream Chaser на ракете Vulcan.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
Певица Наташа Королева заявила, что они с мужем Сергеем Глушко готовы стать бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 10:59