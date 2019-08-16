Энергетика

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ 09:47

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации. При этом прогноз на 2020 год сохранился на уровне 1,14 млн баррелей в сутки.
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Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК

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На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
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