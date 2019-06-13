Энергетика
ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 годуRambler News Service вчера в 06:41
ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,87 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации. В предыдущем докладе организация указывала, что спрос на нефть в 2019 году составит 99,94 млн баррелей в сутки.
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По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%
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Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
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Обновлено в 04:16
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Рыжий из «Иванушек» сильно сдал после ухода жены
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Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД
Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
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