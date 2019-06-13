ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 годуRambler News Service вчера в 06:41

ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,87 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации. В предыдущем докладе организация указывала, что спрос на нефть в 2019 году составит 99,94 млн баррелей в сутки.

ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году

Музыка Фестиваль «Разноцветный джаз» пройдет в столице 16 июня По уже сложившейся традиции джазовый фестиваль пройдет сразу на двух площадках: на основной сцене выступят известные музыканты, на малой же пройдет джем-сейшн, который соберет всех желающих насладиться импровизациями и непринужденной обстановкой.

Политика Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кино Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в комедии Шекспира Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в популярном сериале «Игра престолов», получила главную роль в постановке комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Политика Путин назвал даты саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске с 22 по 23 июля 2020 года. Об этом на саммите ШОС в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания Полторы тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания в одном из павильонов, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Происшествия На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Гаджеты Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.

Происшествия Сергея Карабасова арестовали на два месяца Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Религия Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.

Армия и оружие СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".

Авто Mitsubishi выпустит конкурента пикапа Ford Ranger Raptor Предполагается, что японский пикап сможет составить конкуренцию американской актуальной модели Ford Ranger Raptor.

Шоу-бизнес Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.

Происшествия Автобус с пассажирами перевернулся в кювет на Сахалине В районе 27 километра дороги водитель автобуса "Дэу", в салоне которого находились семеро пассажиров, не справился с управлением, и автобус перевернулся в кювет.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».