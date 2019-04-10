Энергетика

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 годуПРАЙМ вчера в 07:13

"Прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году пересмотрен в сторону уменьшения на 30 тысяч баррелей в сутки, с 1,24 миллиона баррелей в сутки в прогнозе прошлого месяца до 1,21 миллиона, и это связано с более слабой, чем ожидалось, экономической активностью по сравнению с ожиданиями месяцем ранее", — говорится в докладе.
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