Энергетика
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 годуПРАЙМ 07:13
"Прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году пересмотрен в сторону уменьшения на 30 тысяч баррелей в сутки, с 1,24 миллиона баррелей в сутки в прогнозе прошлого месяца до 1,21 миллиона, и это связано с более слабой, чем ожидалось, экономической активностью по сравнению с ожиданиями месяцем ранее", — говорится в докладе.
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