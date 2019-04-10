Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ на 50 тыс. баррелей в суткиИнфорос 08:30
В очередном прогнозе ОПЕК повышен прогноз среднегодовой добычи нефти и конденсата в России в 2019 году. Теперь он предсказывается на уровне 11,54 млн баррелей в сутки, т.е. на 50 тыс. баррелей выше, чем ранее.
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Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
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Авто
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Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
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Политика
Медведчук ответил Зеленскому на исключение из переговоров по Донбассу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о том, что Медведчука нужно вывести из переговорного процесса с Россией по Донбассу.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Политика
Аксенов пообещал очередной административный террор
Глава республики констатировал, что поручения выполняются только перед прибытием в муниципалитет правительства Крыма, а после отъезда «все выветривается».
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В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея
В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.
Обновлено в 02:56
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Обновлено в 09:13
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Украина расширила торговые санкции против России
Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось на YouTube.
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Спорт
Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ
В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Армия и оружие
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Исследователи назвали ранний признак разрушения печени
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В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
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