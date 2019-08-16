Энергетика
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2019 годПРАЙМ 07:25
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей в сутки, при этом сохранила прогноз на 2020 год на уровне 1,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Кино
Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене»
Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ВСУ обстреляли еще два села в ЛНР
Обновлено в 17:20
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
«Роствертол» посетил глава военного ведомства Сербии
Обновлено в 11:44
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
В модельном ряду Infiniti ожидается интересное пополнение: компания анонсировала купеобразный кроссовер с индексом QX55.
Обновлено в 10:33
Баскетбол
«Сан-Антонио» 11 ноября выведет из обращения номер Тони Паркера
«Сан-Антонио» 11 ноября проведет церемонию по выводу из обращения 9-го номера разыгрывающего Тони Паркера.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321
Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии
Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов.
Обновлено в 10:02
Наука
Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу
Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Например, слова «Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены» – «маячки» того, что это поддельный отзыв.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Fox: в Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет
Обновлено в 18:15
Экономика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования
Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
В Польше предложили средство для «устрашения» России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено в 19:59