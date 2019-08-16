Энергетика

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2019 годПРАЙМ 07:25

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей в сутки, при этом сохранила прогноз на 2020 год на уровне 1,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.
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