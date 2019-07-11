Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Футбол УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Политика В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки» Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Футбол Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Авто Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.

Армия и оружие САА отбила атаки боевиков «Ан-Нусры» в Хаме Войска Сирийской Арабской Армии отразили этой ночью несколько массированных атак боевиков запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзников на севере Хамы.

Армия и оружие Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе Москва 12 июля представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе, где якобы было применено химоружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

Происшествия Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.

Музыка Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Общество Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонному бюджету на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

Авто Дайджест дня: 120 лет Фиату, новый беспилотник Яндекса и другие события автоиндустрии Ровно 120 лет назад, 11 июля 1899 года, туринский нотариус Эрнесто Торретта зарегистрировал новое акционерное общество Fabbrica Italiana di Automobili — Torino (F.I.A.T.). Компанию создали девять туринских промышленников и аристократов во главе с Джованни Аньелли: они выкупили у Джованни Баттисты Чейрано его мастерскую на улице Корсо Данте и права на автомобиль марки Welleyes.

Происшествия В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.

Происшествия Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве "По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.