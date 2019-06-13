Энергетика
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 16:32
Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 06:41
По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
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В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
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Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
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Набиуллина: граждане компенсируют низкие доходы кредитами
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Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
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В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке
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Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
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