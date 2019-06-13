Энергетика

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 16:32

Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
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