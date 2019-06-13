Энергетика
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 16:32
Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 06:41
По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%
Реальное времявчера в 07:27
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Культура
Звание заслуженного артиста России присвоили Вячеславу Бутусову
Звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" присвоили Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
Обновлено в 11:26
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Футбол
Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»
Обновлено в 09:39
Здоровье
Каждый пятый обладатель татуировки испытывает проблемы со здоровьем
Британские учёные обратили внимание на обладателей татуировок и пирсинга.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor
Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Полицейским разрешат отдыхать в Турции и Таиланде
Руководитель МВД России Валадимир Колокольцев подписал распоряжение №943-дсп, которое расширит географию отдыха полицейских.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Здоровье
Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье
Авторы исследования подчеркивают, что два часа в неделю - абсолютно реалистическая цель для большинства людей, особенно с учетом того, что эти часы можно распределять меньшими по отрезку интервалами в течение всех 7 дней.
Обновлено в 07:00
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА
"Рэпторз" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Клуб впервые в своей истории выиграл турнир.
Обновлено вчера в 23:48
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Бывший мэр арестован после жалобы Путину
Обновлено в 07:29
Авто
Renault готовит новое поколение минивэна Espace
Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.
Обновлено в 08:07