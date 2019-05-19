Энергетика

ОПЕК+ отложила решение по соглашению о добыче до июняЦентр энергетической экспертизы вчера в 21:25

Сделка ОПЕК+ впервые была заключена в конце 2016 года для корректировки рынка и повышения цен, которые к тому времени снизились более, чем вдвое. Документ предусматривал снижение добычи на 1,8 млн баррелей совокупно всеми странами-участницами.
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Выполнение сделки ОПЕК+ в апреле составило 168%

RT на русскомвчера в 14:01

Комитет ОПЕК+ обговорит снижение ограничений в рамках сделки по добыче

Вести.Финанс17 мая в 11:44

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

РИА Новостивчера в 10:05

Сланцевая революция в США заставила ОПЕК+ отложить решение по добыче до июня

ТАССвчера в 19:14

ОПЕК+ сохранила до июня интригу по судьбе добычи нефти во II полугодии

ПРАЙМвчера в 16:24

Страны ОПЕК+ резко снизили добычу нефти

Взгляд.ру17 мая в 18:54

Новак встретился с министром нефти Венесуэлы

Московский Комсомолецвчера в 13:00
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Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Трамп предостерег Иран от угроз и войны

Американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от угроз и провокационных действий в сторону Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Здоровье

В Красноярском крае продолжает расти активность клещей

Активность клещей зарегистрировали на территории 24 районов края: больше всего в Дивногорске, Назарово, Шарыпово, Курагинском, Каратузском и Боготольском районах.
Обновлено в 00:30
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Обновлено вчера в 21:30
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено вчера в 07:21
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове

Обновлено вчера в 22:06
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Эсминец ВМС США прошел около спорной зоны в Южно-Китайском море

Эсминец ВМС США Preble в воскресенье оказался рядом с рифом Скарборо в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую КНР считает своими территориальными водами.
Обновлено в 00:20
Общество

В ПФР не подтвердили, что все трудовые книжки перевели в цифру

Пока рано говорить, что вся информация из трудовых книжек обо всех работающих в России людях, за которых работодатели уплачивают страховые взносы, переведена в электронный формат, сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

Зловещее предзнаменование: пророк назвал страны, которые развяжут Третью мировую

Как пишет портал "Южный федеральный", ясновидящий назвал страны, которые развяжут Третью мировую войну.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы

Обновлено вчера в 05:25
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Финансы

Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслировавший культовый сериал «Игра престолов», сообщил об официальном завершении показа финала саги.
Обновлено вчера в 23:17
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