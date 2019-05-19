Энергетика
ОПЕК+ отложила решение по соглашению о добыче до июняЦентр энергетической экспертизы вчера в 21:25
Сделка ОПЕК+ впервые была заключена в конце 2016 года для корректировки рынка и повышения цен, которые к тому времени снизились более, чем вдвое. Документ предусматривал снижение добычи на 1,8 млн баррелей совокупно всеми странами-участницами.
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Рубль ждут нефтяные катаклизмы: страны ОПЕК+ поспорили о судьбе рынка
Московский Комсомолецвчера в 10:51
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Культура
В Перми открывается Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года: поначалу он назывался «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» и проходил раз в два года.
Обновлено в 05:14
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики
Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Энергетика
На крупном месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти
На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др
После объявления о прекращении сотрудничества между Google и Huawei, еще ряд компаний отказались от работы с китайцами.
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты
В Geekbench протестировали смартфон Lenovo Z6 Youth Edition
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в социальной сети Twitter опубликовал скриншот с результатами тестов смартфона Lenovo Z6 Youth Edition.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек
Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Экономика
Научные гранты выиграли три подмосковные компании
Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор
Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться.
Обновлено в 05:33
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Европа потребовала от Зеленского быстро решить газовый вопрос
Представитель Еврокомиссии, замглавы председателя по делам Энергосоюза Марош Шефчович не просто из любезности приехал на инаугурацию Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:35
Политика
Песков назвал процент выполненных поручений Путина
86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено.
Обновлено в 05:52