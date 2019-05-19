Энергетика
ОПЕК+ отложила решение по соглашению о добыче до июняЦентр энергетической экспертизы вчера в 21:25
Сделка ОПЕК+ впервые была заключена в конце 2016 года для корректировки рынка и повышения цен, которые к тому времени снизились более, чем вдвое. Документ предусматривал снижение добычи на 1,8 млн баррелей совокупно всеми странами-участницами.
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп предостерег Иран от угроз и войны
Американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от угроз и провокационных действий в сторону Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Гаджеты
Названы главные причины перейти с iPhone на Android-смартфоны
Названы основные причины перейти с iPhone на современный Android-смартфон.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
На курортах нашли гельминта, вызывающего рак
Обновлено в 00:05
Происшествия
Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке
Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Составлен список самых надежных подержанных автомобилей
В опросе приняли участие владельцы машин, которым от четырех до десяти лет.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено вчера в 19:31
Экономика
Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы
На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье
Легочное отделение 20-й больницы Красноярска отремонтируют к осени
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом
Обновлено вчера в 22:05
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
В Прикамье ожидается аномальное похолодание на этой неделе
К середине недели температура будет постепенно повышаться, а во второй половине ожидается новое мощное арктическое вторжение, рассказали Рифей-Пермь в ГИС-Центре ПГНИУ.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Игры
Игроки World of Warcraft Classic приняли особенности «ваниллы» за баги
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Германии один человек погиб и десятки ранены в ДТП с автобусом
Отмечается, что один человек погиб, пятеро пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десятки получили легкие ранения.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
В Киеве пройдет инаугурация Зеленского
В Киеве в 10:00 по московскому времени начнется инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:22