Энергетика

ОПЕК+ отложила решение по соглашению о добыче до июняЦентр энергетической экспертизы вчера в 21:25

Сделка ОПЕК+ впервые была заключена в конце 2016 года для корректировки рынка и повышения цен, которые к тому времени снизились более, чем вдвое. Документ предусматривал снижение добычи на 1,8 млн баррелей совокупно всеми странами-участницами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Выполнение сделки ОПЕК+ в апреле составило 168%

RT на русскомвчера в 14:01

Комитет ОПЕК+ обговорит снижение ограничений в рамках сделки по добыче

Вести.Финанс17 мая в 11:44

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

РИА Новостивчера в 10:05

Сланцевая революция в США заставила ОПЕК+ отложить решение по добыче до июня

ТАССвчера в 19:14

ОПЕК+ сохранила до июня интригу по судьбе добычи нефти во II полугодии

ПРАЙМвчера в 16:24

Страны ОПЕК+ резко снизили добычу нефти

Взгляд.ру17 мая в 18:54

Новак встретился с министром нефти Венесуэлы

Московский Комсомолецвчера в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп предостерег Иран от угроз и войны

Американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от угроз и провокационных действий в сторону Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Гаджеты

Названы главные причины перейти с iPhone на Android-смартфоны

Названы основные причины перейти с iPhone на современный Android-смартфон.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

На курортах нашли гельминта, вызывающего рак

Обновлено в 00:05
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Авто

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

В опросе приняли участие владельцы машин, которым от четырех до десяти лет.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой

На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено вчера в 19:31
Экономика

Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы

На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье

Легочное отделение 20-й больницы Красноярска отремонтируют к осени

Обновлено вчера в 23:16
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

Обновлено вчера в 22:05
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Общество

В Прикамье ожидается аномальное похолодание на этой неделе

К середине недели температура будет постепенно повышаться, а во второй половине ожидается новое мощное арктическое вторжение, рассказали Рифей-Пермь в ГИС-Центре ПГНИУ.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Игры

Игроки World of Warcraft Classic приняли особенности «ваниллы» за баги

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В Германии один человек погиб и десятки ранены в ДТП с автобусом

Отмечается, что один человек погиб, пятеро пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десятки получили легкие ранения.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

В Киеве пройдет инаугурация Зеленского

В Киеве в 10:00 по московскому времени начнется инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное