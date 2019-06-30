Энергетика
ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничествеГазета.Ru 06:18
ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве 24 стран организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в секретариате ОПЕК. По его словам, данная хартия может быть подписана на заседании альянса, который состоится в Вене 2 июля.
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Авто
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Песков: На G20 многие соглашались с Путиным по Украине
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Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
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