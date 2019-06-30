Энергетика

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничествеГазета.Ru 06:18

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве 24 стран организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в секретариате ОПЕК. По его словам, данная хартия может быть подписана на заседании альянса, который состоится в Вене 2 июля.
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Хартия ОПЕК+ станет финансовым «козырем» для российской нефти

Экономика сегодня08:58

Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

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ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ru06:18

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ru06:14

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

ТАСС06:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
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В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
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Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
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