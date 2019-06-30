Экономика

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничествеГазета.Ru 06:18

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве 24 стран организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в секретариате ОПЕК. По его словам, данная хартия может быть подписана на заседании альянса, который состоится в Вене 2 июля.
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ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничестве

Ореанда-Новости10:38

Хартия ОПЕК+ станет финансовым «козырем» для российской нефти

Экономика сегодня08:58

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

ТАСС06:11

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ru06:18

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ru06:14

Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

Красная весна06:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве подростка на скутере

29 июня правоохранители задержали подростка. Ранее 78.ru сообщал о том, что на Привокзальной площади в Павловске произошла поножовщина.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ

Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Обновлено в 08:38
Музыка

Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии

Обновлено в 08:38
Единоборства

Путин стоя слушал украинский гимн на Европейских играх в Минске

Обновлено в 08:52
Происшествия

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 09:19
Футбол

Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Кино

Умерла советская актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии

В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Военные из США и Великобритании участвуют в учениях в Грузии

Летний курс в Школе горной подготовки начался 16 июня и продлится до 5 июля. Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году.
Обновлено в 05:24
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Космос

В РАН назвали ожидаемую дату запуска космической обсерватории «Спектр-М»

Третья космическая обсерватория серии «Спектр» — «Миллиметрон» — будет запущена после 2027 года, рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.
Обновлено в 01:59
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 08:00
Наука

Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения

Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.
Обновлено в 08:52
Футбол

Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

Обновлено в 05:47
Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Обновлено в 07:53
Политика

Военные разогнали акцию протеста в Судане

Военные Судана разогнали акцию протеста у здания суда в городе Омдурман, 27 июня передает агентство Reuters.
Обновлено 27 июня в 16:54
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Обновлено в 07:46
Авто

Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль

Обновлено в 10:44
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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