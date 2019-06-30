Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу может быть подписана 24 странами альянса на заседании 2 июля в Вене, сообщил ТАСС в воскресенье источник в секретариате ОПЕК.
ТАССвчера в 06:11

Подробнее о событии

Члены ОПЕК одобрили проект хартии сотрудничества со странами «не ОПЕК»

Life.ru16:03

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ruвчера в 06:14

Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

Комсомольская правда15:05

Страны ОПЕК согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

ТАСС14:55

Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

Красная веснавчера в 06:55

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ruвчера в 06:18

Страны ОПЕК договорились о проекте хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

Телеканал 360°15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Обновлено в 11:49
Общество

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде

Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Рабьо

Обновлено в 13:52
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Футбол

«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Политика

Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента

Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.
Обновлено в 14:24
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан

Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Общество

В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности

В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Политика

Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко

Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.
Обновлено в 14:22
Политика

Датский политик об отозванной заявке «Северного потока»: мощный сигнал Путину (Danske Radio, Дания) (DR)

Депутат Европейского парламента рад, что концерн отозвал запрос на строительство газопровода в датских территориальных водах.
Обновлено в 08:48
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие

Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область

Обновлено в 02:07
Здоровье

Жители Оргтруда вышли на пикет к Белому дому

С 1 июля отделение скорой медицинской помощи в Оргтруде стало структурным подразделением станции скорой медицинской помощи областного центра.
Обновлено в 08:35
Политика

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 14:49
Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное