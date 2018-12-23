Энергетика

ОПЕК+ надеется на ликвидацию избытка нефти на рынке в первом квартале
Московский Комсомолец
06:48

Организация стран-экспортеров нефти и присоединившиеся в рамках соглашения ОПЕК+ страны надеются, что переизбыток сырья на мировом нефтяном рынке будет ликвидирован в первом квартале следующего года.
Московский Комсомолец06:48

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ОПЕК+ рассчитывает избавиться от избытка нефти на рынке в первом квартале 2019 года

Политика Сегодня09:22

Президент ОПЕК надеется избавиться от избытка нефти на рынке в I квартале 2019 г

ПРАЙМ07:54

ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса рынка

Profinance.ru07:53

ОПЕК+ хочет ликвидировать избытки нефти в начале 2019 года

News.ru06:59

ОПЕК+ надеется на ликвидацию избытка нефти на рынке в первом квартале

Московский Комсомолец06:48

Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК+ надеется на ликвидацию избытка нефти на рынке в I квартале

ТАСС06:42
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Энергетика

В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%

Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика

Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти

Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика

Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт

Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Обновлено вчера в 04:48
Энергетика

«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года

По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».
Обновлено 21 декабря в 06:42
Энергетика

С 1 января в крае повышаются цены на природный газ

Энергопоставляющая компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" объявила цены на газ в 2019 году для населённых пунктов и районов региона.
Обновлено в 06:58
Энергетика

Транспорт госкомпаний переведут на газ

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено 20 декабря в 02:00
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено 21 декабря в 02:17
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено 21 декабря в 08:49
Энергетика

Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия».
Обновлено 21 декабря в 11:31
Энергетика

По «Северному потоку-2» пойдет ямальский газ

Среди ямальских месторождений выделяются Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское.
Обновлено 20 декабря в 01:38
Энергетика

5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ

Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.
Обновлено 21 декабря в 04:38
Энергетика

В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа

Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено 21 декабря в 06:52
Энергетика

Начались поставки газа в Европу новым способом

Объемы, купленные на ЭТП, идут в Европу для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям сверх законтрактованных.
Обновлено 21 декабря в 08:10
Энергетика

Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2%

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено 21 декабря в 03:48
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Обнищание граждан и падение цен на нефть: что ждет российскую и мировую экономику в 2019 году

Нефтяные доходы государства окончательно разошлись в своих неисповедимых путях с доходами граждан - которые по итогам 2018 г. снизились пятый год подряд.
Обновлено вчера в 07:35
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Федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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