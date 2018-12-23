Энергетика
Аль-Мазруи ожидает, что переизбыток предложения на рынке нефти будет устранен в 1 квартале 2019 года. Он обещал, что ОПЕК опубликует подробную таблицу сокращений для всех стран Картеля. Совокупная добыча ОПЕК снизится на 3% относительно уровней октября.
Profinance.ru07:53
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Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт
Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Обновлено вчера в 04:48
Энергетика
С 1 января в крае повышаются цены на природный газ
Энергопоставляющая компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" объявила цены на газ в 2019 году для населённых пунктов и районов региона.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено 21 декабря в 08:49
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено 21 декабря в 02:17
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено 20 декабря в 02:00
Энергетика
Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн
В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.
Обновлено 21 декабря в 10:09
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия».
Обновлено 21 декабря в 11:31
Энергетика
Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке в 2019 году
Как известно, летом в России произошёл скачок цен на бензин, что было обусловлено общим ростом мировых расценок на нефтепродукты.
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика
По «Северному потоку-2» пойдет ямальский газ
Среди ямальских месторождений выделяются Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское.
Обновлено 20 декабря в 01:38
Энергетика
5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ
Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.
Обновлено 21 декабря в 04:38
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено 21 декабря в 06:52
Энергетика
Начались поставки газа в Европу новым способом
Объемы, купленные на ЭТП, идут в Европу для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям сверх законтрактованных.
Обновлено 21 декабря в 08:10
Авто
Обнищание граждан и падение цен на нефть: что ждет российскую и мировую экономику в 2019 году
Нефтяные доходы государства окончательно разошлись в своих неисповедимых путях с доходами граждан - которые по итогам 2018 г. снизились пятый год подряд.
Обновлено вчера в 07:35