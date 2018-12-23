Энергетика
ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в ОПЕК.
РИА Новости14:42
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Энергетика
Бензину нашли замену: автомобилистов пересадят на новое топливо
В середине декабря в Москве кубометр метана стоил 15 рублей, в то время как литр бензина обходился в 42–46 рублей.
Обновлено в 10:18
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт
Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Обновлено вчера в 04:48
Энергетика
Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн
В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.
Обновлено 21 декабря в 10:09
Энергетика
Миллер: основные работы на линейной части «Силы Сибири» завершены
Основные работы на линейной части газопровода "Сила Сибири" завершены, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено 21 декабря в 08:02
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия».
Обновлено 21 декабря в 11:31
Энергетика
Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке в 2019 году
Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил журналистам, какими будут цены на бензин в следующем году.
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика
С нового года в Пермском крае вырастут тарифы на электроэнергию
Согласно решению РСТ, с 1 января 2019 года цена киловатт-часа по одноставочному тарифу для населения с нового года составит 3,99 рубля, а с 1 июля — 4,13 рубля.
Обновлено вчера в 02:43
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено 21 декабря в 08:49
Энергетика
5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ
Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.
Обновлено 21 декабря в 04:38
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено 21 декабря в 06:52
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2%
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено 21 декабря в 03:48
Энергетика
С нового года в Севастополе вырастут коммунальные тарифы
В 2016 году рост тарифов составлял 46 %, в 2017 м – 27 %, в 2018-м – 10,5 %. Основной причиной роста тарифов в 2019 году стало повышение цен на энергоресурсы на федеральном уровне.
Обновлено 20 декабря в 05:56
Энергетика
ТПП «ТатРИТЭКнефть» добыло 15-миллионную тонну нефти
Обновлено 21 декабря в 08:10
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Обнищание граждан и падение цен на нефть: что ждет российскую и мировую экономику в 2019 году
Нефтяные доходы государства окончательно разошлись в своих неисповедимых путях с доходами граждан - которые по итогам 2018 г. снизились пятый год подряд.
Обновлено вчера в 07:35