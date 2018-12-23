Энергетика
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
РИА Новости14:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Энергетика
Энергорынку указали «зеленый потолок»
До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.
Обновлено в 16:55
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено в 16:55
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Энергетика
«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года
По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».
Обновлено 21 декабря в 06:42
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал снижение цен на нефть
Глава Минэнерго России Александр Новак дал свой комментарий по поводу падения цена на нефть в конце года, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 21 декабря в 03:30
Энергетика
С 1 января в крае повышаются цены на природный газ
Энергопоставляющая компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" объявила цены на газ в 2019 году для населённых пунктов и районов региона.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено 21 декабря в 08:49
Энергетика
Объём ВРП Сахалинской области превысил триллион рублей
Объём валового регионального продукта Сахалинской области впервые в истории превысил один триллион рублей.
Обновлено 21 декабря в 03:56
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено 21 декабря в 06:52
Энергетика
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
Компания — оператор болгарской газотранспортной системы (ГТС) «Булгартрансгаз» объявила аукцион на бронирование мощностей в проекте расширения ГТС страны.
Обновлено 21 декабря в 09:41
Энергетика
Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие
Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено 21 декабря в 11:51
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2%
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено 21 декабря в 03:48
Авто
Приход Tesla окончательно завершил эпоху бензиновых двигателей — СМИ
Приход на рынок компании Tesla Илона Маска и всеобщий тренд постепенного перехода на электрокары стал важнейшим мировым событием уходящего года, которое окончательно завершает эпоху бензиновых двигателей.
Обновлено вчера в 09:45