Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке

Энергетика Энергетика Энергорынку указали «зеленый потолок» До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Энергетика Энергетика «Роснефть» на танкер не поскупится На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».

Энергетика Энергетика Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Энергетика Энергетика «Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Энергетика Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал снижение цен на нефть Глава Минэнерго России Александр Новак дал свой комментарий по поводу падения цена на нефть в конце года, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Энергетика Энергетика С 1 января в крае повышаются цены на природный газ Энергопоставляющая компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" объявила цены на газ в 2019 году для населённых пунктов и районов региона.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Энергетика Энергетика Объём ВРП Сахалинской области превысил триллион рублей Объём валового регионального продукта Сахалинской области впервые в истории превысил один триллион рублей.

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС Компания — оператор болгарской газотранспортной системы (ГТС) «Булгартрансгаз» объявила аукцион на бронирование мощностей в проекте расширения ГТС страны.

Энергетика Энергетика Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.

Энергетика Энергетика Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2% Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.