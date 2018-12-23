Энергетика
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
РИА Новостивчера в 14:42
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Энергетика
На Украине назвали убытки от снижения тарифов на транзит газа
Снижение тарифов на транзит газа по территории Украины приведет к значительным убыткам предприятия «Укртрансгаз», которая является дочерней компанией «Нафтогаза», говорится на сайте компании.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Цены на бензин в РФ сдержали, что будет в 2019 году — эксперт
Повышение ставки НДС на два процентных пункта, до 20%, повлияет на рост цен на бензин в России, но несущественно, гораздо больший эффект на цены на топливо оказывают колебания цен на нефть.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено 22 декабря в 19:38
Энергетика
Арматура в Шанхае растет в цене на фоне зимних сокращений производства
Как отмечает агентство Reuters, китайская строительная арматура в пятницу, 21 декабря, поднялась третью сессию подряд, так как опасения по поводу ограниченности поставок усилились на фоне ужесточения мер по охране окружающей среды в ведущем сталелитейном городе Таншань.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Китай увеличил импорт СПГ до 5,99 млн тонн
Китай за ноябрь увеличил в годовом исчислении импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Ethereum вырос на 50% в преддверии хардфорка
Ethereum подорожал на 50% Ethereum (ETH), занимающий третье место по капитализации, демонстрирует внушительные показатели роста.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено 22 декабря в 07:13
Энергетика
Бензину нашли замену: автомобилистов пересадят на новое топливо
В правительстве разработали способ, как обойтись без бензина. Чиновники намерены перевести транспорт в России на газ.
Обновлено вчера в 10:18
Энергетика
«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года
По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».
Обновлено 21 декабря в 06:42
Энергетика
Украинский депутат предложил продать «Нафтогаз»
Депутат Верховной рады Леонид Казаченко, являющийся членом «Блока Петра Порошенко», предложил продать «Нафтогаз» из-за задолженностей.
Обновлено 21 декабря в 09:51
Энергетика
Начались поставки газа в Европу новым способом
По словам гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, ЭТП позволит усовершенствовать взаимодействие с покупателями в Европе, сделав механизм продажи газа более эффективным.
Обновлено 21 декабря в 08:10
Энергетика
С нового года в Пермском крае вырастут тарифы на электроэнергию
Согласно решению РСТ, с 1 января 2019 года цена киловатт-часа по одноставочному тарифу для населения с нового года составит 3,99 рубля, а с 1 июля — 4,13 рубля.
Обновлено 22 декабря в 02:43
Энергетика
В этом году на металлолом отправили рекордное количество танкеров
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Приход Tesla окончательно завершил эпоху бензиновых двигателей — СМИ
Приход на рынок компании Tesla Илона Маска и всеобщий тренд постепенного перехода на электрокары стал важнейшим мировым событием уходящего года, которое окончательно завершает эпоху бензиновых двигателей.
Обновлено 22 декабря в 09:45