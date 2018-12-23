Энергетика
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
РИА Новости14:42
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Энергетика
На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа
Предприятие "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза" Украины и занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории страны, в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов) из-за снижения тарифов на транзит газа, соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте компании.
Обновлено в 22:11
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено в 16:55
Энергетика
Впервые с августа цены на бензин пошли на снижение
Предыдущее недельное снижение стоимости бензина было зафиксировано в период с 7 по 13 августа.
Обновлено вчера в 22:16
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
Арматура в Шанхае растет в цене на фоне зимних сокращений производства
Как отмечает агентство Reuters, китайская строительная арматура в пятницу, 21 декабря, поднялась третью сессию подряд, так как опасения по поводу ограниченности поставок усилились на фоне ужесточения мер по охране окружающей среды в ведущем сталелитейном городе Таншань.
Обновлено в 17:22
Энергетика
Ethereum вырос на 50% в преддверии хардфорка
Ethereum подорожал на 50% Ethereum (ETH), занимающий третье место по капитализации, демонстрирует внушительные показатели роста.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Товарооборот Северной Кореи резко упал из-за санкций
Санкции были введены в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР.
Обновлено в 20:30
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Энергетика
Бензину нашли замену: автомобилистов пересадят на новое топливо
В правительстве разработали способ, как обойтись без бензина. Чиновники намерены перевести транспорт в России на газ.
Обновлено в 10:18
Энергетика
«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года
По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».
Обновлено 21 декабря в 06:42
Энергетика
С 1 января в крае повышаются цены на природный газ
Энергопоставляющая компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" объявила цены на газ в 2019 году для населённых пунктов и районов региона.
Обновлено в 06:58
Энергетика
В этом году на металлолом отправили рекордное количество танкеров
Обновлено в 20:30
Энергетика
Объём ВРП Сахалинской области превысил триллион рублей
Объём валового регионального продукта Сахалинской области впервые в истории превысил один триллион рублей.
Обновлено 21 декабря в 03:56
Энергетика
Нефтяная корзина ОПЕК подешевела еще более чем на доллар
Добавим, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 04:47