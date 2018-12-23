Энергетика
ОПЕК+ хочет ликвидировать избытки нефти в начале 2019 года
ОПЕК+ хочет ликвидировать избытки нефти в начале 2019 годаNews.ru06:59
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года. Кроме того, чиновник отметил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+. Представители Ирана и Ирака также могут войти в состав комитета.
News.ru06:59
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ОПЕК+ рассчитывает избавиться от избытка нефти на рынке в первом квартале 2019 года
Политика Сегодня09:22
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Энергорынку указали «зеленый потолок»
До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.
Обновлено в 16:55
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено в 16:55
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
Арматура в Шанхае растет в цене на фоне зимних сокращений производства
Как отмечает агентство Reuters, китайская строительная арматура в пятницу, 21 декабря, поднялась третью сессию подряд, так как опасения по поводу ограниченности поставок усилились на фоне ужесточения мер по охране окружающей среды в ведущем сталелитейном городе Таншань.
Обновлено в 17:22
Энергетика
Ethereum вырос на 50% в преддверии хардфорка
Ethereum подорожал на 50% Ethereum (ETH), занимающий третье место по капитализации, демонстрирует внушительные показатели роста.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Энергетика
Бензину нашли замену: автомобилистов пересадят на новое топливо
В правительстве разработали способ, как обойтись без бензина. Чиновники намерены перевести транспорт в России на газ.
Обновлено в 10:18
Энергетика
«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года
По итогам 2018 года ожидается рост добычи углеводородов на 2%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».
Обновлено 21 декабря в 06:42
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал снижение цен на нефть
Глава Минэнерго России Александр Новак дал свой комментарий по поводу падения цена на нефть в конце года, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 21 декабря в 03:30
Энергетика
С 1 января в крае повышаются цены на природный газ
Энергопоставляющая компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" объявила цены на газ в 2019 году для населённых пунктов и районов региона.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Объём ВРП Сахалинской области превысил триллион рублей
Объём валового регионального продукта Сахалинской области впервые в истории превысил один триллион рублей.
Обновлено 21 декабря в 03:56
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено 21 декабря в 08:49
Энергетика
Нефтяная корзина ОПЕК подешевела еще более чем на доллар
Добавим, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 04:47