Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года. Кроме того, чиновник отметил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+. Представители Ирана и Ирака также могут войти в состав комитета.

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