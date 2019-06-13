Энергетика
ОПЕК изменила прогноз спроса на нефтьREGNUM 14:37
Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Service06:41
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Экономика
Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.
Обновлено в 14:01
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Футбол
Спортдиректор «Юве» отправился в штаб МЮ для переговоров по Погба
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи отправился в Великобританию на переговоры с МЮ по полузащитнику Полю Погба.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Происшествия
У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Наука
Птицы «думают» одинаково, когда поют дуэтом
С помощью мобильных передатчиков команда под руководством исследователей из Института орнитологии Макса Планка записала одновременно нейронные и акустические сигналы в парах белобровых воробьиных ткачей, поющих в дуэте в естественной среде обитания.
Обновлено в 06:40
Наука
Лабораторный дневник
Барьеры установили в 2005 году, и вскоре после установки специалисты MBL показали, что они действительно работают, то есть концентрация NO3- в пробах до барьера существенно выше, чем после.
Обновлено 10 июня в 10:26
Наука
Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Здоровье
Фуршет и печень
Каждый четвертый житель планеты страдает неалкогольной жировой болезнью печени.
Обновлено в 14:02
Общество
В Китае родился слоновидный поросенок-мутант
Обновлено в 14:41
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Россиянка умерла после диабетической комы на Бали
По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии
За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Экономика
АКРА повысило кредитный рейтинг SPV-дочки Setl Group
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг SPV-дочки девелоперской Setl Group до уровня A-(RU), прогноз "Стабильный", говорится в сообщении на сайте АКРА.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
Хоккей
«Колорадо» хочет заполучить Артемия Панарина
В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» может стать неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 14:27
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02