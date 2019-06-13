Энергетика
ОПЕК изменила прогноз спроса на нефтьREGNUM вчера в 14:37
Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 06:41
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Общество
Глава города Кузбасса подал в отставку
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся частный детский сад
Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:17
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Омские выпускники установили рекорд на ЕГЭ по химии
По данным регионального министерства образования, впервые 100 баллов набрали сразу 11 выпускников.
Обновлено в 00:01
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду показал своих подросших близнецов
Криштиану Роналду поделился новым трогательным снимком со второго дня рождения его обожаемых близнецов — Евы и Матео.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
В Huawei подготовили к запуску собственную операционную систему
Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд
Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Энергетика
Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса
Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцать
Напомним, 39-летний Игнашевич завершил игровую карьеру по окончании ЧМ-2018.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог в России
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок
Певица, актриса, телеведущая и музыкант Ольга Бузова решила провести фотосессию на берегу водоёма в турецкой Анталии, однако фотограф, который должен был ей в этом помочь, решила начать с шутки, чем развеселил и артистку.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Энергетика
Россия примерно в пять раз нарастит выпуск сжиженного природного газа
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о планах к 2035 году примерно в пять раз нарастить производство сжиженного природного газа, большая часть которого будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11