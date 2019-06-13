ОПЕК изменила прогноз спроса на нефтьREGNUM вчера в 14:37

Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.

Происшествия На востоке Москвы горит Измайловский кремль Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах» Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".

Политика Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Футбол Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся частный детский сад Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Энергетика «Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

Общество Омские выпускники установили рекорд на ЕГЭ по химии По данным регионального министерства образования, впервые 100 баллов набрали сразу 11 выпускников.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».

Шоу-бизнес Криштиану Роналду показал своих подросших близнецов Криштиану Роналду поделился новым трогательным снимком со второго дня рождения его обожаемых близнецов — Евы и Матео.

Гаджеты В Huawei подготовили к запуску собственную операционную систему Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Политика Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.

Энергетика Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог в России Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.

Происшествия Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Шоу-бизнес Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок Певица, актриса, телеведущая и музыкант Ольга Бузова решила провести фотосессию на берегу водоёма в турецкой Анталии, однако фотограф, который должен был ей в этом помочь, решила начать с шутки, чем развеселил и артистку.

Политика Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.

Энергетика Россия примерно в пять раз нарастит выпуск сжиженного природного газа Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о планах к 2035 году примерно в пять раз нарастить производство сжиженного природного газа, большая часть которого будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.