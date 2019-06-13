Энергетика

ОПЕК изменила прогноз спроса на нефтьREGNUM вчера в 14:37

Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
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Что будет с рублем после заседания ОПЕК+

РИА Новости01:00

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:32

ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 06:41

ОПЕК ухудшил оценку роста мирового спроса на нефть

Росбалтвчера в 08:06

ОПЕК сохранил годовой прогноз поставок нефти из стран, не входящих в картель

Интерфаксвчера в 07:23

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ТАССвчера в 07:24

Добыча ОПЕК достигла минимума за девять лет

Ведомостивчера в 09:05
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

На востоке Москвы горит Измайловский кремль

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Общество

Глава города Кузбасса подал в отставку

Обновлено вчера в 23:06
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся частный детский сад

Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:17
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Омские выпускники установили рекорд на ЕГЭ по химии

По данным регионального министерства образования, впервые 100 баллов набрали сразу 11 выпускников.
Обновлено в 00:01
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Криштиану Роналду показал своих подросших близнецов

Криштиану Роналду поделился новым трогательным снимком со второго дня рождения его обожаемых близнецов — Евы и Матео.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

В Huawei подготовили к запуску собственную операционную систему

Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Энергетика

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцать

Напомним, 39-летний Игнашевич завершил игровую карьеру по окончании ЧМ-2018.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог в России

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок

Певица, актриса, телеведущая и музыкант Ольга Бузова решила провести фотосессию на берегу водоёма в турецкой Анталии, однако фотограф, который должен был ей в этом помочь, решила начать с шутки, чем развеселил и артистку.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Энергетика

Россия примерно в пять раз нарастит выпуск сжиженного природного газа

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о планах к 2035 году примерно в пять раз нарастить производство сжиженного природного газа, большая часть которого будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
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