Энергетика

ОПЕК дала прогнозы по добыче нефти в России и мире
Взгляд.ру
07:30

В 2019 году, по мнению ОПЕК, добыча в России увеличится на 110 тыс. баррелей и составит 11,44 млн баррелей в сутки. ОПЕК пересмотрела прогноз на 2018 год и по росту добычи нефти в странах вне картеля, повысив его на 0,19 млн баррелей в сутки – до 2,5 миллиона баррелей в сутки.
Взгляд.ру07:30

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Добыча нефти ОПЕК снизилась в ноябре на фоне падения производства в Иране

Вести.Финанс07:42

Иран в ноябре снизил добычу на 380 тыс. б/с, Саудовская Аравия нарастила на 380 тыс. б/с, ОАЭ - на 70 тыс. б/с

Финмаркет07:31

ОПЕК дала прогнозы по добыче нефти в России и мире

Взгляд.ру07:30

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 гг

ПРАЙМ07:15

ОПЕК увеличила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2018 году

Rambler News Service07:00

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ в 19г, несмотря на новую сделку о сокращении

Financial One07:03

Изменился ли расклад сил на мировом рынке энергоресурсов?

Finam.Ruвчера в 12:00
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 07:45
Энергетика

Цены на газ вырастут в Волгоградской области с 1 января

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области на заседании от 5 декабря 2018 года приказом № 42/2 утвердил новые цены на природный газ.
Обновлено в 07:39
Энергетика

Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»

Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика

«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря

"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:05
Энергетика

«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров

В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика

Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины

В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:45
Энергетика

В Татарстане бензин подорожает на 1,7% в 2019 году

Как уже писал Inkazan, правительство России договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо до 31 марта 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика

В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти

В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика

Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика

В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения

Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика

«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака

«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика

Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой

Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика

В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе

В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика

«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк

На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено в 03:21
Энергетика

Седерик Кремерс

Окончил Роттердамский университет Эразма по специальности «экономика бизнеса» (2001). Вскоре после окончания учебы пришел в концерн Shell.
Обновлено вчера в 17:27
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