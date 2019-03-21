Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменнымРИА Новости 13:38
ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
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Российская Федерация занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 16:24
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