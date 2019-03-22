Политика
ООН: статус Голанских высот не изменилсяRT на русском вчера в 12:46
«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости. Ранее помощник президента США Джон Болтон объяснил желание США признать Голанские высоты израильскими.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Происшествия
В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок
На саммите в Сантьяго лидеры восьми южноамериканских стран подписали декларацию о создании нового регионального блока PROSUR.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд
Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Обновлено в 02:46
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион
По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России
Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.
Обновлено в 03:11
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду
Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
Обновлено в 03:47
Футбол
Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России
У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии
Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Политика
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Иван Ургант рассказал о новом члене своей семьи
Шоумен сделал это неожиданным способом. Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант вчера немного удивил и даже напугал подписчиков.
Обновлено в 04:03
Финансы
Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%
Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских госслужащих в прошлом году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и теперь составляет 49,4 тыс. рублей.
Обновлено 21 марта в 11:55
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16