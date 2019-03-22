Политика

ООН: статус Голанских высот не изменилсяRT на русском вчера в 12:46

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости. Ранее помощник президента США Джон Болтон объяснил желание США признать Голанские высоты израильскими.
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В ООН указали на статус Голанских высот

Газета.Ruвчера в 16:24

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

РИА Новостивчера в 13:38

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Вести.Ruвчера в 13:05

ООН: статус Голанских высот не изменился

RT на русскомвчера в 12:46

ООН: статус Голанских высот остаётся неизменным

News.ruвчера в 12:42

ООН: Любые шаги Израиля по изменению правового статуса Голанских высот будут недействительными

Эхо Москвывчера в 11:17

ООН: Статус Голан остается неизменным

Российская газетавчера в 13:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Обновлено вчера в 11:44
Политика

Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок

На саммите в Сантьяго лидеры восьми южноамериканских стран подписали декларацию о создании нового регионального блока PROSUR.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд

Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Общество

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион

По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России

Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.
Обновлено в 03:11
Политика

Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду

Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Общество

Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде

Обновлено в 03:47
Футбол

Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России

У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии

Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Политика

СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat

Обновлено вчера в 07:00
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат

Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Иван Ургант рассказал о новом члене своей семьи

Шоумен сделал это неожиданным способом. Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант вчера немного удивил и даже напугал подписчиков.
Обновлено в 04:03
Финансы

Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%

Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских госслужащих в прошлом году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и теперь составляет 49,4 тыс. рублей.
Обновлено 21 марта в 11:55
Происшествия

В Липецкой области четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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