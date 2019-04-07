ООН призвала к перемирию в Ливии для эвакуации раненыхКоммерсантъ 11:01

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливии призвала к перемирию, сообщает Reuters. Ей необходимо порядка двух часов, чтобы эвакуировать пострадавших в конфликте двух противоборствующих сторон.

ООН призвала к перемирию в Ливии для эвакуации раненых

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