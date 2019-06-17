ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 годуGazeta.SPb вчера в 16:56

с чего всё началось

За 30 лет количество людей, проживающих на земле, достигнет 9,7 миллиардов человек. Об этом стало известно 17 июня. Данные содержатся в докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном глобальным демографическим изменениям.

ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 году

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