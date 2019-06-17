ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 годуНародные новости вчера в 15:36

с чего всё началось

Организация Объединенных Наций представила прогноз численности населения Земли к 2050 году. По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиардов человек. Индия к 2027 году обгонит Китай по тему роста численности населения, сообщают РИА Новости.

ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году

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Политика В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

Политика Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.

Авто Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.

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