Экономика
ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 годуНародные новости вчера в 15:36
Организация Объединенных Наций представила прогноз численности населения Земли к 2050 году. По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиардов человек. Индия к 2027 году обгонит Китай по тему роста численности населения, сообщают РИА Новости.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звездавчера в 14:45
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