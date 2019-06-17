ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 годуНародные новости вчера в 15:36

с чего всё началось

Организация Объединенных Наций представила прогноз численности населения Земли к 2050 году. По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиардов человек. Индия к 2027 году обгонит Китай по тему роста численности населения, сообщают РИА Новости.

ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Финансы ФРС США примет решение по базовой процентной ставке Глобальный рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке.

Общество Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.

Политика Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров» Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Происшествия В Омске задержали фотографа-педофила По данным следствия, подозреваемый совершал развратные действия в отношении маленьких девочек, которых он фотографировал и обучал фотоделу.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Общество Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.

Происшествия В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.

Политика Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

Происшествия Житель Софии стал жертвой удара молнии Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось. От этого же удара молнии погибла собака жертвы разгула стихии.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Общество Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.

Футбол Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер» Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».

Армия и оружие Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.