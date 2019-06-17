В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском вчера в 18:07

с чего всё началось

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

Шоу-бизнес Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Футбол «Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов "Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки.

Спорт В Кремле прокомментировали задержание Платини Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.

Армия и оружие В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400 Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Футбол УЕФА понизил категорию у Безбородова Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.

Общество Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

Политика «Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Политика Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.

Политика Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах Ранее Минюст направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвовавших в выборах.

ЖКХ Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.

Происшествия СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Экономика Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авто Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.

Происшествия Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов посетил с женой Норвегию вместо Мальдив Вместо Мальдив пара решила посетить Норвегию, поскольку в этой стране достаточно уникальная природа.

Экономика Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.

Финансы Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Музыка «Время и Стекло» выпустили клип Vislovo Группа «Время и Стекло» опубликовала в YouTube клип Vislovo. За сутки видео собрало более 100 тысяч просмотров.

Политика В Кремле указали на сходство позиций Зеленского и Порошенко В Кремле внимательно следят за риторикой президента Украины Владимира Зеленского и отмечают, что его позиция становится все более похожей на позицию бывшего главы государства Петра Порошенко.

Футбол Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в Австрии Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.